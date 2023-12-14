Россияне бросились скупать шубы и меховые шапки на фоне популярности стиля «типичной славянки». Об этом говорится в пресс-релизе от платформы «Авито», который поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Аналитики «Авито» зафиксировали рост продаж шуб и меховых шапок с середины ноября, когда эти товары стали популярными в социальных сетях. Продажи винтажных шуб выросли на 25 процентов, а меховых головных уборов — в три раза. В то же время новые шапки и меховые куртки приобретают чаще на 88 и 31 процент соответственно.

Выяснилось, что средняя стоимость новой верхней одежды начинается от 20 тысяч рублей, а шапки доступны к покупке за 2,6 тысячи рублей. Однако существуют и дорогие винтажные позиции: например, один из продавцов предложил клиентам меховую белую шапку люксового бренда Prada за 69 тысяч рублей, а другой автор выставил на продажу шубу из баргузинского соболя производства модного дома Fendi за 5 миллионов рублей.

В ноябре сообщалось, что песня российской поп-певицы Кати Лель «Мой мармеладный» стала трендом среди иностранцев в социальной сети TikTok. Пользователи со всего мира одевались в меховые шапки и шубы и танцевали под хит 2004 года. При этом тиктокеры пытались попасть в текст, не зная значения слов «попробуй джага-джага» из песни, и просили перевод.