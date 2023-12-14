Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:06, 14 декабря 2023Ценности

Россияне бросились скупать шубы и меховые шапки

Фото: Crunchy Beans / Shutterstock / Fotodom

Россияне бросились скупать шубы и меховые шапки на фоне популярности стиля «типичной славянки». Об этом говорится в пресс-релизе от платформы «Авито», который поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Аналитики «Авито» зафиксировали рост продаж шуб и меховых шапок с середины ноября, когда эти товары стали популярными в социальных сетях. Продажи винтажных шуб выросли на 25 процентов, а меховых головных уборов — в три раза. В то же время новые шапки и меховые куртки приобретают чаще на 88 и 31 процент соответственно.

Материалы по теме:
Ввоз и ныне там. Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
Ввоз и ныне там.Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
2 ноября 2022
В России под видом дорогой одежды продают дешевые товары с AliExpress. Как магазины наживаются на россиянах?
В России под видом дорогой одежды продают дешевые товары с AliExpress.Как магазины наживаются на россиянах?
27 января 2023

Выяснилось, что средняя стоимость новой верхней одежды начинается от 20 тысяч рублей, а шапки доступны к покупке за 2,6 тысячи рублей. Однако существуют и дорогие винтажные позиции: например, один из продавцов предложил клиентам меховую белую шапку люксового бренда Prada за 69 тысяч рублей, а другой автор выставил на продажу шубу из баргузинского соболя производства модного дома Fendi за 5 миллионов рублей.

В ноябре сообщалось, что песня российской поп-певицы Кати Лель «Мой мармеладный» стала трендом среди иностранцев в социальной сети TikTok. Пользователи со всего мира одевались в меховые шапки и шубы и танцевали под хит 2004 года. При этом тиктокеры пытались попасть в текст, не зная значения слов «попробуй джага-джага» из песни, и просили перевод.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле определились с местом размещения предвыборного штаба Путина

      Российские власти собрались бороться со шринкфляцией

      Продукты в России подорожали

      Бывший главком НАТО рассказал о причинах разочарования США в Зеленском

      Назван необычный способ избежать ссор и укрепить отношения

      Порнозвезда с четырьмя высшими образованиями развеяла стереотип о секс-индустрии

      Молния ударила в 18 школьников во время уроков

      Сенат США принял законопроект об обороне без учета требований республиканцев

      Россияне бросились скупать шубы и меховые шапки

      В iPhone добавили защиту от кражи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости