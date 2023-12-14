Россиянин 15 лет насиловал сестру жены и получил длительный срок

В Петербурге осудили на 14 лет мужчину, насиловавшего 15 лет сестру жены

Невский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 14 годам колонии строгого режима жителя Хуршеда Бобоерова, который на протяжении 15 лет насиловал сестру своей жены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе региональных судов.

Установлено, что с 2005 по 2020 годы фигурант совершал преступления сексуального характера в отношении потерпевшей, которая жила с ним и сестрой в одной квартире. На момент первого изнасилования ей было восемь лет.

Бобоеров запугивал потерпевшую, обещая скинуть ее с десятого этажа. В 2014, 2016 и 2020 годы она родила детей от фигуранта. В суде он настаивал, что вступил в интимную связь с девушкой, когда ей исполнилось 15 лет. Также мужчина заявил о тайной женитьбе на ней, однако это в суде не подтвердилось.

Мужчину признали виновным в преступлениях по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшей 14-летнего возраста, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера несовершеннолетней, изнасиловании и насильственных действий сексуального характера.