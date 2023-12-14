Россиянин расправился с женой во время ссоры и пошел под суд

На Ставрополье будут судить мужчину, избившего и задушившего жену на улице

В Ставропольском крае суд рассмотрит дело местного жителя, расправившегося с женой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 17 сентября на улице села Александровское супруги поссорились. Тогда мужчина стал избивать жену ногами и душить ее. Она не выжила.

Было возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Отмечается, что обвиняемый признал вину и раскаялся. Следователи в рамках расследования дела допросили пять свидетелей и провели десять судебных экспертиз, уточнили в СКР.

Ранее стало известно, что ревнивый пожилой россиянин напал с ножом на бывшую жену и получил срок.