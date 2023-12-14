Россиянин заработал 600 тысяч рублей на шантаже невесты интимными снимками

В Дагестане россиянка обвинила жениха в шантаже с помощью интимных снимков

В Республике Дагестан сотрудники правоохранительных органов разбираются в непростой ситуации с шантажом россиянки на 600 тысяч рублей. Об этом в четверг, 14 декабря, в своем Telegram-канале сообщает издание Mash Gor.

По данным издания, около года назад 25-летняя жительница Дербента познакомилась с 43-летним мужчиной. В ходе переписки тот обещал жениться и попросил интимные снимки. Женщина отправила фотографии, позже познакомила мужчину с родителями, представив его, как жениха. Но тот пригрозил невесте, что отправит ее фотографии интимного характера в местные паблики, если она не заплатит.

Позже мужчина объяснял свои мотивы желанием разыграть невесту. Но за несколько месяцев он путем подобных розыгрышей выманил у нее свыше 600 тысяч рублей. При этом позже заявил, что и жениться не планирует. После этого оскорбленная россиянка отправилась подавать заявление в полицию.

