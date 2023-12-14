Россиянка побывала в Иордании и пожаловалась на номера в стиле СССР

Российская туристка побывала в Иордании и рассказала, что недельный тур в эту страну обошелся ей в 72 тысячи рублей за двоих. Своими впечатлениями о поездке она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор отзыва предупредила других путешественников, что Иордания — небогатая страна, и пожаловалась на номера в стиле СССР, простоту в еде и относительно средний сервис. Однако россиянка призналась, что, несмотря на минусы, поездка ей понравилась.

Она отметила, что ей удалось посетить Красную пустыню, где снимали «Марсианина», «Аладдина» и «Звездные войны», а также проехать на пикапах по пустыне, поужинать у бедуинов и побывать в древнем городе Петра.

«Одно из новых чудес света — Петра. Здания, высеченные в камне. Стоимость поездки — 75 долларов (около 6,7 тысячи рублей), из которых 50 долларов (около 4,5 тысячи рублей) — это стоимость входа в заповедник. Экскурсовод расскажет о формировании каньонов, выселении местных жителей и предложит за дополнительную плату прокатиться на осле и пообедать неподалеку», — поделилась путешественница.

Ранее другая российская туристка отдохнула на Мертвом море в Иордании и оценила поездку на «твердую четверку». По словам путешественницы, хотя раньше она ездила в Израиль, выбор пришлось сделать в пользу Иордании, так как ей было «страшно смотреть на цены».

