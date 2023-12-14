Российский мобилизованный получил срок за трехкратное оставление части

В Челябинской области российский мобилизованный получил срок за дезертирство

В Челябинской области к шести годам колонии приговорили российского мобилизованного военнослужащего. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщает URA.

По данным издания, осужденный получил срок за трехкратное самовольное оставление воинской части. Молодой человек трижды отправлялся к себе домой, чтобы отдохнуть, вынуждая каждый раз сотрудников правоохранительных органов и военной комендатуры отправляться на поиски. Мобилизованный был признан виновным в дезертирстве.

Согласно приговору, наказание осужденный будет отбывать в колонии общего режима.

27 июня 2022 года депутаты Госдумы поддержали поправки к законопроекту о наказании для дезертиров и шпионов.