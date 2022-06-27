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В Госдуме одобрили поправки к законопроекту о наказании для дезертиров и шпионов

Депутаты Госдумы поддержали поправки к законопроекту о наказании для дезертиров и шпионов

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Комитет Государственной Думы по госстроительству и законодательству ко второму чтению поддержал поправки к законопроекту о новом наказании для дезертиров и шпионов. Об этом сообщает РБК в Telegram.

Согласно поправкам, россиянину, допущенному к гостайне, за выезд из страны будет грозить до семи лет лишения свободы. Также за незаконную пересылку за пределы России носителей с информацией, содержащей гостайну, будет грозить аналогичное наказание.

За пропаганду, демонстрирование, изготовление и распространение нацистской символики будет грозить наказание до четырех лет лишения свободы. Помимо этого, нарушение правил защиты устойчивости интернета в стране повлечет лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее в Государственную Думу внесли законопроект, по которому дезертирство в условиях вооруженного конфликта или военных действий против России будет считаться госизменой и наказываться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.

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Сергей Истомин
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