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23:39, 14 декабря 2023Из жизни

Советника президента Аргентины заметили с татуировкой на русском языке

Noticias: у советника президента Аргентины Капуто нашли тату на русском языке

Фото: X / Mono_Iallo

Сответник президента Аргентины Сантьяго Капуто носит татуировку на русском языке, пишет портал Noticias.

Как уточнили журналисты, среди татуировок Капуто есть «тюремные». «Еще одной особенностью Капуто является то, что его тело покрыто татуировками на русском языке, которые он взял из книги, подаренной ему другом, и которые стали отметками этого периода на всю его жизнь (в буквальном смысле)», — пишет издание.

Газета добавила, что Капуто взял изображение из «Российской криминальной энциклопедии татуировок» («Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia»).

Пользователи социальной сети Х (ранее называлась Twitter) выложили снимок Капуто. На его предплечье хорошо видна надпись на русском: «Хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоит мою блаж» (орфография сохранена — прим. «Ленты.ру»).

Ранее татуировщик Энтони Майклс назвал три части тела, на которых нежелательно делать первый рисунок. Он уточнил, что отказывает клиентам, желающим нанести изображение на лицо, шею или руку.

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      Марина Совина
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