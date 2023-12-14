Раскрыт способ борьбы с истребителями F-16 в случае их появления у ВСУ

Военный эксперт Кнутов: российские ЗРК способны нейтрализовать истребители F-16

Планируемым к поставке Украине истребителям F-16 способны противостоять российские зенитные ракетные системы (ЗРК), сообщил военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. О способах борьбы с F-16 на поле боя специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«F-16 — это самолет хоть и неплохой, но устаревший. Против него эффективно действуют различные зенитные ракетные системы, даже еще советской разработки. Например, Израиль имеет такой самолет F-16, но версии Sufa, он двухместный, и на нем стоит очень современное израильское оборудование, и несколько лет назад эти самолеты совершали налет на Сирию, и один из этих самолетов был сбит еще старым советским комплексом С-200», — объяснил Кнутов.

Если по F-16 работают такие системы как С-200, то можно говорить о том, что будут работать и другие: С-300, «Бук-М2» и многие другие Юрий Кнутов военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке

Ранее вице-спикер парламента Словакии Любош Блага назвал вылеты украинских истребителей F-16 с авиабаз стран НАТО красной линией для России, и выразил уверенность, что это приведет к открытому столкновению. По словам Благи, посол РФ в Словакии Игорь Братчиков сообщил ему, что некоторые западные страны собираются предоставить Украине свои аэродромы для истребителей F-16, которые присоединялись бы к боям с территории этих государств.

«Для России это красная линия, и они предупреждают, что дошло бы до открытого столкновения, эскалация могла бы привести к третьей мировой войне», — заявил Блага, добавив, что «Словакия должна остаться на стороне мира».