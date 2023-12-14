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16:53, 14 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Киеве и нескольких регионах Украины

В Киеве произошел взрыв, по всей Украине объявили воздушную тревогу

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Киеве произошел взрыв. Об этом пишет украинские издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, по всей территории республики была объявлена воздушная тревога. По информации издания Klymenko Time, произошли повторные взрывы в украинской столице. Кроме того, звуки взрывов были слышны в Староконстантинове Хмельницкой области. Также сообщается о детонациях в Житомирской области.

Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram заявил, что в ряде районов Киева прозвучала серия мощных взрывов. «Наиболее громко было в районе аэропорта Жуляны», — уточнил он. По его словам, аэропорт используется в качестве военного объекта.

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      Кристина Есикова
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