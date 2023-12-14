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22:57, 14 декабря 2023Спорт

Тренеры клубов РПЛ определили лучшего футболиста России 2023 года

Тренеры клубов РПЛ назвали Головина лучшим футболистом России 2023 года

Фото: John Sibley / Reuters

Главные тренеры клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) выбрали полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим футболистом страны по итогам 2023 года. Голосование организовал «Спорт-Экспресс».

Восемь специалистов поставили его на первое место, два тренера отправили хавбека на вторую и третью позиции, а еще один наставник посчитал Головина достойным четвертой строчки в списке лучших игроков. Суммарно Головин набрал 56 очков и с большим отрывом стал первым.

На втором месте расположился колумбийский форвард Джон Кордоба из «Краснодара» (22 балла). Тройку лучших замкнул бразилец Вендел из «Зенита» (19).

В текущем сезоне Головин провел 14 игр в чемпионате Франции, отметившись пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. После 14 матчей «Монако» занимает третье место в турнирной таблице.

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      Алексей Гусев
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