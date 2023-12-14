Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
20:08, 14 декабря 2023Экономика

Цены на нефть подскочили

Биржевые цены на нефть Brent выросли на 3,4 процента, до 76,8 доллара за баррель
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Стоимость февральских фьючерсных контрактов на поставку нефти североморской марки Brent увеличилась на 3,39 процента и достигла уровня в 76,78 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской торговой площадки ICE.

Стоимость мартовских поставок эталонной марки сырья продемонстрировала схожую динамику и выросла на 3,3 процента, до 76,98 доллара за баррель. Апрельские контракты подорожали на 3,3 процента, до 77,05 доллара за баррель, а майские сделки прибавили в стоимости 3 процента и достигли уровня в 77,1 доллара за баррель.

Материалы по теме:
Россияне жалуются на дефицит бензина. Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
Россияне жалуются на дефицит бензина.Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
19 сентября 2023
Нефтяной джихад. США вынуждают Саудовскую Аравию отказаться от поддержки России. Почему королевство не идет на уступки?
Нефтяной джихад.США вынуждают Саудовскую Аравию отказаться от поддержки России. Почему королевство не идет на уступки?
8 ноября 2022

Подобная динамика происходит в том числе на фоне ухудшения прогноза аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА) касательно перспектив мирового спроса на сырье. Согласно обновленной оценке экспертов организации, темпы роста глобального спроса на нефть в следующем году сократятся более чем в два раза — до 1,1 миллиона баррелей в сутки против увеличения на 2,3 миллиона по итогам 2023-го.

Кроме того, аналитики пересмотрели свой прогноз по темпам роста сырьевого спроса в четвертом квартале этого года и снизили его на 400 тысяч баррелей в сутки. В качестве одной из главных причин подобного решения эксперты назвали стремительные темпы развития глобального рынка электромобилей. На этом фоне ожидается снижение спроса на сырье в Европе и других регионах, заключили в МЭА.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Финляндия снова закроет КПП на границе с Россией. Беженцев свозили туда на микроавтобусах

      Мужчина признался в любви к выстрелившей ему в гениталии бывшей возлюбленной

      WADA призвало ввести биологические паспорта для нейтральных россиян перед ОИ

      Россиянам рассказали о плюсах привычки спать без одежды

      В российском регионе росгвардейцы сбили украинский беспилотник

      Названы виновные в падении окна на москвичку с младенцем

      Стало известно о блокировке одной страной 12-го пакета санкций ЕС против России

      Саммит Евросоюза предоставил Грузии статус страны-кандидата

      Сергей Гармаш оценил «Слово пацана»

      Жительница Херсонской области нашла в палисаднике выстрел гранатомета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости