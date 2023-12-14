Цены на нефть подскочили

Биржевые цены на нефть Brent выросли на 3,4 процента, до 76,8 доллара за баррель

Стоимость февральских фьючерсных контрактов на поставку нефти североморской марки Brent увеличилась на 3,39 процента и достигла уровня в 76,78 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской торговой площадки ICE.

Стоимость мартовских поставок эталонной марки сырья продемонстрировала схожую динамику и выросла на 3,3 процента, до 76,98 доллара за баррель. Апрельские контракты подорожали на 3,3 процента, до 77,05 доллара за баррель, а майские сделки прибавили в стоимости 3 процента и достигли уровня в 77,1 доллара за баррель.

Подобная динамика происходит в том числе на фоне ухудшения прогноза аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА) касательно перспектив мирового спроса на сырье. Согласно обновленной оценке экспертов организации, темпы роста глобального спроса на нефть в следующем году сократятся более чем в два раза — до 1,1 миллиона баррелей в сутки против увеличения на 2,3 миллиона по итогам 2023-го.

Кроме того, аналитики пересмотрели свой прогноз по темпам роста сырьевого спроса в четвертом квартале этого года и снизили его на 400 тысяч баррелей в сутки. В качестве одной из главных причин подобного решения эксперты назвали стремительные темпы развития глобального рынка электромобилей. На этом фоне ожидается снижение спроса на сырье в Европе и других регионах, заключили в МЭА.