Мировому спросу на нефть предрекли резкое замедление

МЭА: глобальный прирост спроса на нефть сократится вдвое в 2024 году

В Международном энергетическом агентстве (МЭА) ожидают замедление темпов роста глобального спроса на нефть в 2024 году более чем в два раза. Прогнозируется, что прирост составит всего 1,1 миллиона баррелей в сутки против увеличения на 2,3 миллиона по итогам 2023-го, сообщается в декабрьском отчете организации.

Аналитики пересмотрели прирост мирового спроса на нефть в четвертом квартале 2023 года и понизили прогноз на 400 тысяч баррелей в сутки. В качестве одной из главных причин подобного решения эксперты сочли стремительные темпы развития глобального рынка электромобилей. На этом фоне ожидается снижение спроса на сырье в Европе и других регионах, уточнили в организации.

При этом по итогам 2023 года мировой спрос на нефть в целом может увеличиться на 2,3 миллиона баррелей в сутки и достичь рекордного показателя в 101,7 миллиона баррелей в день. На это повлияют ряд факторов, включая резкое наращивание нефтедобычи в США, Бразилии, Гайане и Иране, заключили в МЭА.

Ранее стало известно о сокращении объемов суточной нефтедобычи странами ОПЕК в ноябре. Суммарный показатель по итогам последнего месяца осени снизился на 57 тысяч баррелей в сутки и упал до 27,837 миллиона баррелей в день. Производство сократили Ангола, Ирак и Нигерия. Страны ОПЕК+ в ноябре добывали на 2,67 миллиона баррелей в сутки меньше, чем установленные квоты.

В конце ноября агентство Reuters со ссылкой на источник сообщало о решении стран ОПЕК+ сократить суммарный объем суточной нефтедобычи на 2 миллиона баррелей. При этом крупнейшие производители сырья — Саудовская Аравия и Россия — обязались сократить добычу на 1 миллион и 500 тысяч баррелей в день соответственно в начале 2024 года.

При этом министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов ближневосточной страны, принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд допустил продление добровольных ограничений на нефтедобычу после первого квартала следующего года.