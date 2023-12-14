Совет Федерации отменил двойной НДС при перепродаже машин между дилерами

В России нашли способ сделать автомобили дешевле — сенаторы Совета Федерации приняли закон об отмене повторного взимания налога на добавочную стоимость (НДС) при перепродаже машин между дилерами. Об этом сообщает Autonews.

Как отмечают представители рынка, принятый законопроект упростит торговлю между салонами и позволит им снизить цены на некоторые модели. Ранее при выкупе подержанных автомобилей у дилеров необходимо было уплачивать НДС во второй раз, хотя он уже был рассчитан при первичном вводе в эксплуатацию на территории России. Новый закон отменяет этот налог, и сделки между дилерами будут регулироваться, как и продажа авто физическому лицу, и в случае сделок между дилерами

Отмена двойного НДС заметно снизит издержки дилеров при торговле подержанными машинами и позволит им предлагать клиентам более привлекательные цены, пояснил глава ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Алексей Подщеколдин. Принятый закон позволит сбалансировать цены в регионах и исправить ситуацию, когда в некоторых субъектах скопились подержанные автомобили, а в других наблюдается их дефицит.

Ранее эксперт Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, директор ГК «Орехово-АвтоЦентр» Илья Титов заявил, что с октября продажи китайских автомобилей обвалились на 60 процентов. Тенденция связана с тем, что на фоне роста ключевой ставки до 15 процентов годовых брать кредиты для покупки авто стало невыгодно: дешевле обойтись каршерингом в больших городах и такси — в малых, пояснил эксперт.