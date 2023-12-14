Размер квартир в новостройках Москвы неожиданно изменился

НДВ: средняя площадь квартир в новостройках Москвы неожиданно выросла

В Москве неожиданно изменился размер квартир в новостройках комфорт-класса — средняя площадь такого жилья выросла на 3 процента за год. Такие данные приводят аналитики компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» в своем исследовании, пишут «Известия».

При этом специалисты отметили, что общий объем предложения на первичном рынке недвижимости в старых границах столицы (кроме элитного сегмента) уменьшился на один процент, до 2,4 миллиона квадратных метров. Количество лотов за тот же период снизилось на 4 процента, до 41,1 тысячи.

Сильнее всего такая динамика заметна в комфорт-классе — в этом сегменте предложение сократилось на 14 процентов. Средняя площадь квартир за счет вымывания с рынка мелкоформатных лотов увеличилась с 45,7 «квадрата» до 47,1 квадрата. «В этом классе квартир больше всего уменьшилось предложение наиболее востребованных форматов: однокомнатных квартир ― на 36 процентов, студий ― на 15 процентов и "евродвушек" ― на 9,3 процента», — рассказали аналитики.

По данным специалистов, количество более крупных квартир-евротрешек (на их долю приходится 20,8 процента предложения) также сократилось на 16,3 процента — этому способствовала льготная семейная ипотека.

«Действие льготных программ по ипотеке оказало наибольший эффект на покупательскую способность в комфорт-классе. В результате мы наблюдаем сокращение предложения мелкоформатных лотов, которые по бюджету максимально соответствовали условиям программы. Вымывается предложение самых популярных форматов, что ведет к росту средней площади лотов в экспозиции комфорт-класса», — пояснила руководитель отдела аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева.

Ранее сообщалось, за последние пять лет средняя площадь квартир в новостройках крупных городов России рекордно сократилась — на 7-18 процентов. Это произошло из-за роста цен на недвижимость. В Москве показатель за данный период упал на 23,4 процента, а за последний год метраж уменьшился на 6-7 квадратных метров.