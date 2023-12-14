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08:18, 14 декабря 2023Россия

В Госдуме назвали выдумкой слова любимчика Жириновского о его наследстве

Депутат Луговой назвал выдумкой слова Власова о наследстве Жириновского
Андрей Луговой

Андрей Луговой. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Андрей Луговой в беседе с РИА Новости назвал слова экс-депутата нижней палаты российского паламента Василия Власова о наследстве основателя партии Владимира Жириновского «сказками венского леса».

По словам Лугового, все, что говорит Власов, являвшийся, по мнению политолога Константина Калачева, любимчиком Жириновского, — выдумки.

«Он может любой бред нести о 10, 20, 30 и 40 процентах. Мало того, что ему это вряд ли могло быть известно — он просто придумывает историю про то, что он посвящен во все тайны. Лично у меня это вызывает ироничную улыбку», — заявил депутат.

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Кроме того, Луговой удивился тому, что столько внимания уделяется Власову, «мало кому известному, мало чем себя зарекомендовавшему».

Комментируя исключение Власова из ЛДПР, Луговой поддержал это решение и подчеркнул, что «все соблюдалось четко, по закону». «Молодой человек понял, что земля уходит из под ног, и поэтому придумал на излете (карьеры) дешевые новостные поводы», — добавил он.

Ранее Василий Власов заявил, что дети Владимира Жириновского могли получить от политика лишь 20 процентов от его наследства, а получателем 70 процентов он назвал партию ЛДПР. Еще десять процентов от состояния, утверждал Власов, политик завещал основанному им Институту мировых цивилизаций.

Экс-председатель ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года после заражения коронавирусом и более чем двух месяцев лечения. Ему было 75 лет. Прощание с лидером партии прошло в Колонном зале Дома Союзов, политика отпели в храме Христа Спасителя, церемонию проводил лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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      Марина Совина
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