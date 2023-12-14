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19:06, 14 декабря 2023Бывший СССР

В Киеве резко ответили на вопрос о провальном плане наступления

Глава СНБО Украины Данилов резко ответил на вопрос о неудавшихся планах ВСУ

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов резко ответил на вопрос о причине провала плана наступления Вооруженных сил страны (ВСУ) на российские укрепления. Об этом пишет РИА Новости.

«Планы — это на фабрике. Планы — на заводе. (…) Война есть война. Имейте в виду, что, когда вы используете такое словосочетание и считаете, что на войне все идет по плану. (…) В жизни такого не бывает», — ответил он ведущему Radio NV.

Глава СНБО добавил, что планы есть у тех, кто собирает лайки. Как отметил Данилов, боевые действия проходят для ВСУ очень трудно. Кроме того, по его словам, российские войска превосходят украинскую армию по ряду параметров.

Ранее Данилов признал, что Украина испытывает трудности из-за медийной кампании на Западе о проигрыше страны. Он назвал текущий момент тяжелым для Киева. Помимо этого, как утверждал глава ведомства, это «не конец света» для Украины, если Венгрия заблокирует решение о переговорах о приеме страны в Евросоюз.

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      Кристина Есикова
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