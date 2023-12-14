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08:26, 14 декабря 2023Россия

В Кремле определились с местом размещения предвыборного штаба Путина

РБК: предвыборный штаб Владимира Путина планируют разместить в Гостином дворе

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Предвыборный штаб Владимира Путина планируется разместить в Гостином дворе. Об этом в четверг, 14 декабря, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением вопроса.

Информацию о том, что в Кремле определились с местом размещения предвыборного штаба Путина, изданию подтвердил собеседник, близкий к мэрии Москвы.

Источники газеты утверждают, что официально штаб откроется и заработает ближе к концу декабря. Собеседник издания в Центризбиркоме (ЦИК) уточнил, что перед этим по закону необходимо зарегистрировать в ЦИК группу избирателей, поддерживающих выдвижение кандидата, открыть избирательный счет и оплатить аренду помещения.

Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года. Владимир Путин объявил о своем участии в выборах 8 декабря в Кремле. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что все необходимые процедуры для оформления Путина в качестве кандидата на выборах главы государства будут выполнены.

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      Марина Совина
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