Песков рассказал о начале работы предвыборной кампании

Песков: график предвыборной президентской кампании определяет ЦИК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в ЦИК вопрос журналистов о сроках начала предвыборной кампании. Все необходимые процедуры для оформления Путина в качестве кандидата на выборах главы государства в 2024 году будут выполнены, отметил представитель Кремля в интервью телеканалу «Россия 24».

«Я бы не стал сейчас об этом говорить, это скорее вопрос в ЦИК. Все-таки график определяют они и информировать журналистов об этом графике будут они», — отметил Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что на данный момент инициативная группа уже предпринимает «определенные действия», планируется «широкомасштабное мероприятие по выдвижению Путина как кандидата».

Выборы президента России состоятся 17 марта. Владимир Путин объявил о своем участии в выборах 8 декабря в Кремле.

Ранее партия «Единая Россия» заявила, что поддерживает кандидатуру президента России на выборах главы государства 2024 года. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев выразил надежду на то, что партия сделает все для того, чтобы Россия была сильным, могущественным и пользующимся авторитетом государством.