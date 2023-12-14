В российском городе директор кафе ударил посетительницу и попал под статью

В Нижнем Новгороде возбудили дело в отношении директора кафе, ударившего девушку

В Нижнем Новгороде следователи возбудили уголовное дело в отношении директора кафе, который ударил посетительницу. Об этом сообщает РИА Новости.

43-летний мужчина проходит обвиняемым по статье 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Обвиняемый ударил 27-летнюю девушку в кафе на улице Пискунова, а потом начал угрожать ее знакомой. В результате пострадавшая написала заявление на мужчину. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее в Москве посетительница продуктового магазина избила работающую там беженку из Демократической Республики Конго из-за замечания о неправильной упаковке фруктов.