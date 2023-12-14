Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:55, 14 декабря 2023Силовые структуры

В российском регионе росгвардейцы сбили украинский беспилотник

В Запорожской области росгвардейцы сбили украинский беспилотник

Фото: пресс-служба Росгвардии

В Запорожской области росгвардейцы сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Беспилотник предназначался для дневной и ночной разведки, а также определения координат цели и корректировки артиллерийского огня. Его сбили сосредоточенным огнем из автоматического оружия.

При осмотре специалисты выяснили, что это украинский многоцелевой беспилотный авиационный комплекс «Фурия». С данными аэросъемки местности его передали сотрудникам военной контрразведки.

Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили девять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Московской и Калужской областей.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Финляндия снова закроет КПП на границе с Россией. Беженцев свозили туда на микроавтобусах

      Мужчина признался в любви к выстрелившей ему в гениталии бывшей возлюбленной

      WADA призвало ввести биологические паспорта для нейтральных россиян перед ОИ

      Россиянам рассказали о плюсах привычки спать без одежды

      В российском регионе росгвардейцы сбили украинский беспилотник

      Названы виновные в падении окна на москвичку с младенцем

      Стало известно о блокировке одной страной 12-го пакета санкций ЕС против России

      Саммит Евросоюза предоставил Грузии статус страны-кандидата

      Сергей Гармаш оценил «Слово пацана»

      Жительница Херсонской области нашла в палисаднике выстрел гранатомета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости