Власти прокомментировали введение спецпропусков для проезда по Крымскому мосту

Власти опровергли введение спецпропусков для проезда по Крымскому мосту

Пользователям мессенджеров и соцсетей 13 декабря начали массово поступать сообщения о том, что движение по Крымскому мосту будет осуществляться в обе стороны исключительно по спецпропускам. Впоследствии власти опровергли сведения о подобных нововведениях.

Скрин одного из постов был размещен в Telegram-канале «Паромная переправа. Керчь». В публикации утверждалось, что в период с 20 декабря по 20 июня следующего года для въезда на мост через Керченский пролив необходимо будет предъявлять специальные разрешительные документы. «Соответствующие пропуска выдает местное управления МВД России сроком действия на 12 месяцев», — сказано в посте (орфография сохранена). В других версиях рассылки было указано, что граждане смогут получить пропуска на полгода.

При этом оповещения поступали якобы от Главного управления МЧС России по Республике Крым либо от регионального оперативного штаба. Авторы сообщений не раскрывали других подробностей ситуации и не комментировали причины принятого решения.

В тот же день советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале опроверг распространившиеся в сети сведения, назвав их «новым украинским вбросом». «Проезд по Крымскому мосту осуществляется в обычном режиме. Ограничений нет и не планируется», — написал он и посоветовал жителям доверять лишь проверенным источникам информации.

В действительности МЧС России никогда не производит оповещение населения с помощью рассылок в мессенджерах — при необходимости ведомство отправляет СМС на мобильные номера граждан. Более того, в настоящем Telegram-канале крымского управления МЧС какие-либо сообщения о грядущих изменениях отсутствовали, равно как и оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Публикации на тему нового порядка въезда на Крымский мост распространились исключительно в соцсетях. Региональные СМИ впоследствии опубликовали опровержение данных сведений, в их числе оказался портал KP.RU, Крымское информационное агентство, «Радио Крым», «РИА Новости Крым», «Коммерсантъ».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».