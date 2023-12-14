Во Франции заявили о катастрофе для Зеленского после визита в США

Лидер «Патриотов» Филиппо заявил о катастрофе для Зеленского после визита в США

Президент Украины Владимир Зеленский после визита в США вернулся без дополнительной финансовой помощи, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.

«Катастрофа продолжается для Зеленского, который покидает США с пустыми руками! Ноль дополнительной финансовой помощи: из крана больше не течет! Все кончено!», — написал политик.

Филиппо также напомнил об отчаянном шаге Зеленского, назвавшего «марионетками» президента России Владимира Путина тех, кто отказывается финансировать Украину. По мнению политика, Франция и Евросоюз (ЕС) также должны прекратить поддерживать Киев и отказаться от «абсурдной, разрушительной и воинственной политики» председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.

Владимир Зеленский прибыл в США 11 декабря. Он раскритиковал Конгресс за промедление с тем, чтобы поставить Украине новую военную помощь.

После этого агентство Bloomberg написало, что Зеленский столкнулся в США с холодным приемом. Отмечалось, что президент Украины уехал из Вашингтона, не получив гарантий дальнейшей финансовой помощи от Соединенных Штатов.