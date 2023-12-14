Врач назвала топ-5 косметических процедур для сияния кожи перед Новым годом

Врач-косметолог Элона Габуева назвала топ-5 процедур, которые помогут вернуть уставшей коже сияние перед Новым годом. Их специалистка перечислила в беседе с Life.

По словам Габуевой, сделать кожу увлажненной и напитанной помогут биоревитализация и мезотерапия. Выровнять рельеф и уплотнить кожу, вылечить следы постакне и рубцы, а также стимулировать коллаген способны шлифовки и игольчатый RF-лифтинг. Последние из указанных процедур повреждают кожу, поэтому делать их нужно заблаговременно.

Чтобы кожа приобрела посвежевший и здоровый вид, косметолог посоветовала обратить внимание на пилинги. Однако она предупредила, что некоторое время лицо придется прятать от яркого солнца.

Для устранения пигментных пятен, купероза, расширенных пор, уменьшения видимости сосудистых сеток и «звездочек» Габуева рекомендовала обратить внимание на фотоомоложение — нетравматичную процедуру, при которой на кожу воздействуют импульсами широкополосного света различной длины.

«Одно из главных преимуществ фототерапии заключается в том, что ее результат заметен почти сразу, а период восстановления чаще всего отсутствует», — добавила специалистка.

В заключение она посоветовала присмотреться к уходу Profacial. Он проводится в несколько этапов, среди которых вакуумная чистка, нанесение четырех сывороток и пилинг лица. В результате, отметила врач, можно добиться увлажнения, глубокого очищения пор и сияния кожи.

Ранее косметолог, главный врач сети Esthetic Clinic Татьяна Бедаева призвала накануне Нового года отказаться от травмирующих косметических процедур, требующих длительного восстановления.