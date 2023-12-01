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09:29, 1 декабря 2023Забота о себе

Врач призвала отказаться от некоторых косметических процедур перед Новым годом

Косметолог Татьяна Бедаева призвала отказаться от пилингов накануне Нового года

Фото: Kateryna Hliznitsova / Unsplash

Накануне Нового года следует отказаться от травмирующих косметических процедур, требующих длительного восстановления, призвала косметолог, главный врач сети Esthetic Clinic Татьяна Бедаева. В частности, в комментарии для «Ленты.ру» она посоветовала не делать в это время пилинги.

Глубокий пилинг, лазерное омоложение и фототерапию следует делать не менее чем за месяц до праздников, отметила Бедаева. После этих процедур нужно воздерживаться от употребления алкоголя, отказаться от косметики и не ходить в баню. Врач добавила, что выполнить все эти условия в длительные новогодние праздники часто бывает затруднительно.

Не стоит меньше чем за месяц делать контурную пластику, так как отек и синяки после нее проходят в некоторых случаях в течение нескольких недель

Татьяна Бедаеваврач-косметолог
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«Из домашнего ухода за пару недель до праздника стоит исключить агрессивные пилинги, даже энзимные, чтобы не спровоцировать раздражение и покраснение. Оставить можно пилинг-скатку или гоммаж, который наносится как крем и скатывается, деликатно очищая кожу без травм» — рекомендовала Бедаева.

В канун Нового года можно пользоваться нетравмирующими средствами с пептидами, липидами и липосомами, отметила врач. Они укрепляют защиту кожи, питают ее и помогают доносить активные вещества в глубокие слои, резюмировала врач.

Ранее косметолог Яна Анточи предупредила об опасности использования уколов красоты с маркетплейсов. По ее словам, асимметрия лица и фиброз — лишь немногие из возможных осложнений.

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      Алиса Дмитриева
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