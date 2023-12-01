Врач призвала отказаться от некоторых косметических процедур перед Новым годом

Косметолог Татьяна Бедаева призвала отказаться от пилингов накануне Нового года

Накануне Нового года следует отказаться от травмирующих косметических процедур, требующих длительного восстановления, призвала косметолог, главный врач сети Esthetic Clinic Татьяна Бедаева. В частности, в комментарии для «Ленты.ру» она посоветовала не делать в это время пилинги.

Глубокий пилинг, лазерное омоложение и фототерапию следует делать не менее чем за месяц до праздников, отметила Бедаева. После этих процедур нужно воздерживаться от употребления алкоголя, отказаться от косметики и не ходить в баню. Врач добавила, что выполнить все эти условия в длительные новогодние праздники часто бывает затруднительно.

Не стоит меньше чем за месяц делать контурную пластику, так как отек и синяки после нее проходят в некоторых случаях в течение нескольких недель Татьяна Бедаева врач-косметолог

«Из домашнего ухода за пару недель до праздника стоит исключить агрессивные пилинги, даже энзимные, чтобы не спровоцировать раздражение и покраснение. Оставить можно пилинг-скатку или гоммаж, который наносится как крем и скатывается, деликатно очищая кожу без травм» — рекомендовала Бедаева.

В канун Нового года можно пользоваться нетравмирующими средствами с пептидами, липидами и липосомами, отметила врач. Они укрепляют защиту кожи, питают ее и помогают доносить активные вещества в глубокие слои, резюмировала врач.

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