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11:33, 14 декабря 2023Забота о себе

Врач предупредил об опасных ошибках в спортзале

Терапевт Макдональд: ошибки на беговой дорожке приводят к боли в шее

Фото: Unsplash

Несоблюдение техники выполнения спортивных упражнений приводит к травмам, уверен терапевт, врач семейной и спортивной медицины Алекс Макдональд. Наиболее опасные ошибки, которые допускают в спортзале, он перечислил в интервью CNN.

Макдональд указал, что самую распространенную ошибку совершают на беговой дорожке или велотренажере. По его словам, из-за усталости люди переносят вес на руль или ложатся на поручни спортивного оборудования. В результате через некоторое время у них появляются боли в шее и плечах, предупредил врач. Чтобы избежать этого, он посоветовал выполнять упражнение правильно, а если заканчиваются силы, остановиться, отдохнуть и только потом продолжить тренировку.

Еще одна опасная ошибка бегунов, продолжил Макдональд, — это слишком широкие, размашистые шаги. По его словам, такая техника дает избыточную нагрузку на суставы, поэтому пятку во время бега нужно ставить совсем немного дальше линии, на которой находятся колено и бедро.

Также врач предупредил, что риск получить травму увеличивается из-за перетренированности. Это состояние возникает при многократном и длительном выполнении одних и тех же упражнений, объяснил Макдональд. Для более эффективного результата он посоветовал постоянно чередовать разные упражнения, при этом лучше выбирать те, которые укрепляют корпус и осанку.

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Помимо этого, Макдональд предостерег от резкого наращивания интенсивности и продолжительности тренировок. Он уточнил, что увеличивать нагрузку следует примерно на 10 процентов в неделю. Кроме того, недопустимо увеличивать одновременно и интенсивность, и продолжительность выполнения упражнений, заключил врач.

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      Екатерина Улитина
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