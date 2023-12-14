Названы самые высокооплачиваемые специальности года в России

«Авито Работа»: больше всего в России в 2023 году зарабатывали дальнобойщики

Самыми высокооплачиваемыми рабочими в России по итогам 2023 года стали дальнобойщики и бурильщики — они могут получать до 260 тысяч в месяц. В топ также вошли наладчики и фрезеровщики. К таким выводам по результатам исследования пришли специалисты «Авито Работы».

Как выяснили исследователи, в среднем работодатели предлагают дальнобойщикам зарплату около 138 тысяч рублей в месяц. Немного меньше бурильщикам — порядка 123 тысяч.

«Самым высокооплачиваемым специалистом 2023 года стал дальнобойщик. В среднем в декабре по этой вакансии работодатели предлагают зарплату 138 108 рублей, что на 23 процента больше, чем в январе текущего года. В Ростовской области динамично развивающаяся компания готова платить опытному дальнобойщику 166 000 - 260 000 рублей в месяц», — рассказали в «Авито Работе».

Средние зарплаты у бурильщиков, по оценкам аналитиков, выросли еще сильнее — на 46 процентов до 122 984 рублей. В Московской области специалисту с трехлетним стажем готовы платить до 250 тысяч в месяц,

«Средняя предлагаемая зарплата наладчика выросла на 48 процентов и достигла отметки в 114 328 рублей. В Челябинске опытному специалисту готовы платить 150 000 - 250 000 рублей, — говорится в исследовании. — Фрезеровщикам стали предлагать среднюю зарплату на 38 процентов выше, чем в январе текущего года. В Нижнем Новгороде специалисту, работающему с фрезерным станком, работодатель готов платить 100 000 - 200 000 рублей».

Исследователи также выяснили, что средние предполагаемые зарплаты, по словам аналитиков, по стране выросли на 9 процентов, достигнув 64 тысяч.

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