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21:08, 14 декабря 2023Спорт

WADA призвало ввести биологические паспорта для нейтральных россиян перед ОИ

WADA призвало ввести биологические паспорта для нейтральных россиян перед ОИ
СюжетЗимние Олимпийские игры

Фото: Christinne Muschi / Reuters

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало антидопинговые организации ввести биологические паспорта для нейтральных россиян, желающих выступить на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе организации.

Там отметили, что относятся к России скептически и настороженно. «Спортсмены всего мира хотят знать, что все их соперники, независимо от того, откуда они, столкнулись с теми же условиями перед Играми, что и они, что система их защищает», — заявили в WADA.

При этом в WADA подчеркнули, что отдел управления биологическими паспортами российских спортсменов полностью и независимо управляется аккредитованной агентством лабораторией за пределами России. «Несмотря на это и учитывая историю, мы призываем антидопинговые организации ввести биологические паспорта для всех спортсменов из России, которые потенциально могут выступить в Париже», — добавили в WADA.

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал пресс-релиз по итогам олимпийского саммита, в одном из пунктов которого выражается негативная позиция WADA об организации Россией Игр дружбы. В организации заявили, что подобные мероприятия будут организованы тем же российским правительством, которое было замешано в систематической допинговой программе на зимних Олимпийских играх в Сочи 2014 года.

В тот же день международные спортивные федерации попросили МОК допустить до Олимпиады в Париже 2024 года нейтральных спортсменов из России, прошедших квалификацию или имеющих возможность отобраться на Игры.

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      Алексей Гусев
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