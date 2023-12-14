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18:34, 14 декабря 2023Бывший СССР

Зеленский совершил еще один необъявленный визит

Зеленский совершил необъявленный визит в Германию

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Владимир Зеленский совершил необъявленную поездку в город Франкфурт-на-Майне в Германии. Об этом сообщает издание «BILD на русском».

Уточняется, украинский лидер направился в Висбаден, где находится американский штаб военной помощи Украине. Во всем регионе приняты повышенные меры безопасности.

Ранее, 13 декабря, Зеленский без объявления прилетел в столицу Норвегии Осло. Он принял участие в саммите лидеров северных стран.

Перед этим политик совершил поездку в США для обсуждения получения нового пакета дополнительной помощи. При этом телеканал CNN сообщил, что переговоры зашли в тупик.

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      Алевтина Запольская
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