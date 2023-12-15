Среда обитания
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12:37, 15 декабря 2023Среда обитания

Берег российской реки стал похож на планету из «Интерстеллара»

На берег Енисея вынесло огромные глыбы льда

На севере Красноярского края на берег реки Енисей вынесло огромные глыбы льда. Видео опубликовал Telegram-канал «Борус.Люди».

Видеозапись прислала жительница Енисейска. Она рассказала, что с Богучанской гидроэлектростанции (ГЭС) сбросили большое количество воды. Лед не выдержал напора жидкости и сломался, а кромку ледяного покрова отодвинуло на несколько десятков километров на север.

На опубликованном видео показано, как лед движется по реке. Он сталкивается с берегом и раскалывается на части, вздымающиеся над землей на несколько метров. Общая картина напоминает кадры из фильма «Интерстеллар».

Ранее квартира жителей Тюмени из-за аномального похолодания до минус 38 градусов покрылась льдом изнутри. Местные жители показали кадры с обмерзшей оконной рамой, а также покрывшимся льдом плинтусом.

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      Мария Черкасова
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