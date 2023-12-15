В Дагестане на рынке произошел массовый конфликт из-за телефона

В дагестанском Хасавюрте на рынке произошел массовый конфликт из-за телефона

В дагестанском городе Хасавюрте произошел массовый конфликт из-за долга за телефон. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как рассказала «Ъ» руководитель пресс-службы республиканского МВД Гаяна Гариева, 20-летний молодой человек, который работает охранником рынка в Хасавюрте, взял в долг у владельца магазина гаджетов мобильный телефон, стоимость которого оценивается примерно в 120 тысяч рублей. Он обещал расплатиться за технику, однако не сделал этого. В результате 15 декабря 38-летний владелец магазина потребовал деньги у должника. Разговор закончился дракой, владелец магазина попал в больницу, у него диагностировали сотрясение мозга и различные ушибы и ссадины.

Вечером того же дня конфликт продолжился среди работающих на рынке и живущих в Хасавюрте земляков обоих мужчин. Для предотвращения массовой драки полицейский был вынужден открыть огонь в воздух, сообщила собеседник издания. Охранника рынка доставили в отдел полиции для разбирательства.

Ранее сообщалось, что более 100 жителей двух сел устроили массовую драку из-за музыки.