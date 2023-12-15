Известный отменами рейсов перевозчик наградил себя за вклад в спасение планеты

Железнодорожный оператор Deutsche Bahn премировал себя за снижение выбросов CO2

Железнодорожный оператор Deutsche Bahn известен в Германии вечными задержками и отменами рейсов. В этом году руководство компании решило выписать себе премии за сокращение вредных выбросов (CO2). Это выяснили журналисты NDR, WDR и ежедневной газеты Süddeutsche Zeitung.

Согласно отчету, перевозчик снизил выбросы углекислого газа на два процента. Вклад в спасение планеты — не единственное, что начальство ставит себе в заслугу. За перевыполнение целей по назначению женщин на руководящие посты члены правления компании получили около 1,7 миллиона долларов в качестве бонуса. 479 тысяч долларов получил лично генеральный директор Deutsche Bahn Рихард Лутц. Общая сумма премиальных составила 5,4 миллиона долларов.

Половина всех поездов Deutsche Bahn прибывает с опозданиями, сообщала газета Rheinische Post в прошлом году. Каждый пятый их них опаздывает больше, чем на 15 минут.

Железнодорожная сеть в стране довольно старая и подвержена сбоям. Наладить ее без инвестиций оператор не способен, заявил в беседе с изданием Deutsche Welle (DW) (признан Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иноагента) профессор Берлинского университета прикладных наук Кристан Беттгер. На модернизацию сети Deutsche Bahn получил лишь половину из обещанных правительством 45 миллиардов евро. Эти средства уйдут на реконструкцию высокоскоростных железнодорожных линий, но на строительство новых бюджета уже не хватит, пояснил Беттгер. По мнению профессора, накопившиеся проблемы в системе железнодорожного сообщения в Германии будут решены в течение десяти лет.

Ранее в Японии машинист подал в суд на железнодорожную компанию из-за выписанного ему штрафа. С работника взыскали 49 центов за минутное опоздание. Машинист потребовал 19,3 тысячи долларов моральной компенсации — за душевные страдания от наказания работодателя.