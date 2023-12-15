Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:05, 15 декабря 2023Среда обитания

Известный отменами рейсов перевозчик наградил себя за вклад в спасение планеты

Железнодорожный оператор Deutsche Bahn премировал себя за снижение выбросов CO2

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Железнодорожный оператор Deutsche Bahn известен в Германии вечными задержками и отменами рейсов. В этом году руководство компании решило выписать себе премии за сокращение вредных выбросов (CO2). Это выяснили журналисты NDR, WDR и ежедневной газеты Süddeutsche Zeitung.

Согласно отчету, перевозчик снизил выбросы углекислого газа на два процента. Вклад в спасение планеты — не единственное, что начальство ставит себе в заслугу. За перевыполнение целей по назначению женщин на руководящие посты члены правления компании получили около 1,7 миллиона долларов в качестве бонуса. 479 тысяч долларов получил лично генеральный директор Deutsche Bahn Рихард Лутц. Общая сумма премиальных составила 5,4 миллиона долларов.

Материалы по теме:
Чистая страна Эксперты рассказали о значении раздельного сбора для экологии страны
Чистая странаЭксперты рассказали о значении раздельного сбора для экологии страны
14 декабря 2020
Деньги из воздуха В Европе исчезнут дешевые авиабилеты. Все из-за нового налога
Деньги из воздухаВ Европе исчезнут дешевые авиабилеты. Все из-за нового налога
2 ноября 2019

Половина всех поездов Deutsche Bahn прибывает с опозданиями, сообщала газета Rheinische Post в прошлом году. Каждый пятый их них опаздывает больше, чем на 15 минут.

Железнодорожная сеть в стране довольно старая и подвержена сбоям. Наладить ее без инвестиций оператор не способен, заявил в беседе с изданием Deutsche Welle (DW) (признан Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иноагента) профессор Берлинского университета прикладных наук Кристан Беттгер. На модернизацию сети Deutsche Bahn получил лишь половину из обещанных правительством 45 миллиардов евро. Эти средства уйдут на реконструкцию высокоскоростных железнодорожных линий, но на строительство новых бюджета уже не хватит, пояснил Беттгер. По мнению профессора, накопившиеся проблемы в системе железнодорожного сообщения в Германии будут решены в течение десяти лет.

Ранее в Японии машинист подал в суд на железнодорожную компанию из-за выписанного ему штрафа. С работника взыскали 49 центов за минутное опоздание. Машинист потребовал 19,3 тысячи долларов моральной компенсации — за душевные страдания от наказания работодателя.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На Украине в зале заседаний произошел взрыв, ранены более 20 человек. Гранаты подорвал депутат от партии Зеленского

      Пассажиры самолета описали посадку с горящим двигателем словами «рев и грохот»

      Набиуллину спросили о ценах на яйца

      В российском городе ДТП с десятками машин сняли на видео

      Сериал «Бандитский Петербург» получит продолжение

      В российском городе снег проломил крышу жилого дома

      Названы последствия повышения ключевой ставки ЦБ для ипотечного рынка

      Россиянам раскрыли простые способы избавиться от пивного живота

      В США оценили способность Украины продержаться без помощи Запада

      В США назвали победой Путина вето Венгрии на помощь Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости