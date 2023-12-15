Дроны атаковали машину с россиянами и карету скорой помощи

Под Херсоном ВСУ атаковали машину с россиянами и приехавших им на помощь врачей

В районе Алешек Херсонской области дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали машину с россиянами и приехавших им на помощь врачей. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Дрон сбросил на машину снаряд, и пассажиры получили ранения. По данным издания, в легковом автомобиле находились гражданские — семейная пара с ребенком.

После этого удар был нанесен и по карете скорой, в которой на помощь пострадавшим ехали российские врачи. Пострадавших удалось перенести во второй автомобиль скорой и доставить в ближайшую больницу.

Как ранее сообщали в Министерстве здравоохранения России, бригада медиков не пострадала, но автомобиль скорой получил значительные повреждения. «ВСУ регулярно и прицельно бьют по санитарному транспорту, больницам и амбулаториям», — добавили в Минздраве.