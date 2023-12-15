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00:31, 15 декабря 2023Наука и техника

Обнаружен возникающий из-за лесных пожаров опасный канцероген

Nature Communications: лесные пожары превращают почвенный металл в канцероген

Фото: Fred Greaves / Reuters

Ученые Стэнфордского университета обнаружили, что лесные пожары превращают металлы, содержащиеся в почве, в переносимый по воздуху канцероген, который могут вдыхать пожарные и люди, живущие с подветренной стороны. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Хром в природе широко распространен в своей трехвалентной форме [Cr(III)], что представляет ограниченную опасность для здоровья человека. Однако медленная скорость окисления Cr(III) молекулярным кислородом ускоряется при температуре выше 200 градусов Цельсия, что приводит к быстрому возникновению токсичного шестивалентного Cr(VI). Согласно результатам экспериментов по нагреванию, до 35 процента почвенного Cr может окисляться до Cr(VI) при пожарах.

Исследователи проанализировали образцы почвы и золы с мест лесных пожаров в Калифорнии, собранные в разные промежутки времени с разницей почти в год. Оказалось, что даже спустя 11 месяцев концентрации токсичного металла в виде мелких частиц, способных переноситься ветром, оставались высокими и достигали 327-13 100 микрограмм на килограмм.

Авторы отмечают, что необходимы дополнительные исследования для определения концентрации хрома-6 в дыме лесных пожаров, а также потенциальной возможности, что другие металлы, обнаруженные в почве, таких как марганец и никель, тоже становятся токсичными. Кроме того, результаты показывают, что люди должны надевать защитные маски и устанавливать очистители воздуха.

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      Александр Еникеев
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