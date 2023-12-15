США призвали Израиль снизить интенсивность операции в секторе Газа

Белый дом: США обсуждают с Израилем снижение интенсивности операции в Газе

Представитель Белого дома рассказал, что США обсуждают с Израилем проведение военной операции в секторе Газа и призывают его снизить интенсивность боевых действий, сообщает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время между двумя странами идет диалог о необходимости перейти к более точечным операциям с меньшей интенсивностью, но более высокоценными целями, ориентируясь на данных разведки. При этом он не стал обозначать возможные сроки перехода Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к новому этапу операции в Газе.

Ранее стало известно, что США удалось раздобыть сведения, позволяющие сделать вывод о том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) своими действиями в секторе Газа нарушает законы войны, к соблюдению которых их много раз призывали в Вашингтоне.