США раздобыли сведения о нарушении Израилем законов войны

Politico: разведка США собрала данные о нарушении Израилем законов войны

США удалось раздобыть сведения, позволяющие сделать вывод о том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) своими действиями в секторе Газа нарушает законы войны, к соблюдению которых их много раз призывали в Вашингтоне, сообщает Politico со ссылкой на свои источники.

«Хотя американские чиновники заявляют, что не делают суждений о том, нарушает ли Израиль законы войны, США уже собрали детальные разведывательные сведения, которые могут позволять давать такие оценки», — пишет издание.

По данным газеты, у американской разведки имеются подробные данные как о действиях палестинского движения ХАМАС, так и солдат еврейского государства с начала конфликта, которые содержат информацию об используемых сторонами вооружениях и количестве потерь в результате атак. Отмечается, что этими данными также владеют члены Конгресса США и чиновники Госдепа.

Ранее президент США Джо Байден отчитал Израиль за недостаточные усилия по сохранению жизней мирных граждан в секторе Газа. При этом он отметил, что еврейское государство должно продолжать наземную операцию против ХАМАС.