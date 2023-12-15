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20:47, 15 декабря 2023Мир

Херш рассказал об обиде Израиля на Байдена

Херш: власти Израиля обиделись на Байдена из-за недостаточной поддержки
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Власти Израиля обиделись на президента США Джо Байдена из-за недостаточной поддержки. Об этом написал в своем блоге в Substack американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники.

«Американский чиновник сказал мне, что стоящие во главе израильского правительства люди злы на Байдена и считают, что он должен был сказать [Израилю], что [США] с ним во всем», — сказано в статье.

По его словам, Тель-Авив выступает против критики расширения израильских поселений со стороны Вашингтона. Большая проблема в отношениях администрации Байдена и правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху — это не война с ХАМАС, а конфликт правительства Нетаньяху с палестинской администрацией, отметил Херш.

В Вашингтоне вызывает тревогу постоянно растущее насилие на Западном берегу реки Иордан в отношении палестинского населения со стороны израильских поселенцев, которых открыто поддерживают ЦАХАЛ и экстремисты, преобладающие в политическом секторе страны, говорится в материале.

Ранее в США заявили, что Израилю нет смысла оккупировать сектор Газа на длительный срок. Подобный шаг для Иерусалима был бы неразумен, сказал советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

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      Виктория Кондратьева
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