Хореограф Мигель рассказал об аренде квартиры у кладбища

Российский хореограф Мигель рассказал, что арендовал квартиру у кладбища

Финалист пятого сезона музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд», российский хореограф Мигель (настоящее имя — Сергей Шестеперов) рассказал, что первая арендованная им квартира находилась у кладбища. Об этом он сообщил в выпуске шоу «Фабрика с Яной Чу», доступном на YouTube.

После прекращения сотрудничества с продюсером и композитором Игорем Матвиенко Мигель поселился в своей первой съемной квартире, расположенной возле станции метро «Улица 1905 года». Ее окна выходили на «Ваганьковку». При этом хореограф не уточнил, как долго он прожил в квартире с таким необычным видом.

Ранее стало известно, что звезда реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова получила в наследство от бабушки квартиру с долгами за коммунальные услуги. По ее словам, с момента ухода ее родственницы из жизни по квартире накопились долги, которые она не могла оплатить самостоятельно, не являясь полноправной владелицей недвижимости.