Американская телезвезда и предпринимательница Кайли Дженнер поделилась с фанатами откровенным видео из душа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

На размещенных кадрах 26-летняя знаменитость предстала перед камерой топлес, находясь при этом в ванной комнате. Видно, что на ее лице отсутствует макияж, а по коже стекают капли воды.

Пятисекундный ролик набрал 1,1 миллиона просмотров. На протяжении всего видео бизнесвумен повторяет фразу своей сестры, телезвезды Ким Кардашьян. «Это знаково. И я люблю делать культовые вещи», — заявляет создательница модного бренда одежды Khy.

Ранее фанаты заподозрили Кайли Дженнер в экстремальном похудении из-за новых фото. Тогда знаменитость приняла участие в рекламной съемке. На размещенных фото она предстала в спортивных костюмах серых, красных и черных цветов. Кроме того, она снялась в кроп-топах и худи на голое тело.