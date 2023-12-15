Ким Кардашьян показала фигуру в боди с глубоким декольте

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян снялась в откровенном образе для рекламы новой коллекции нижнего белья собственного бренда Skims. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, 43-летняя бизнесвумэн показала фигуру в шелковом боди черного цвета, оформленном глубоким декольте и застежками посередине. Также она надела перчатки выше локтя и широкую ленту на шею, украшенную золотистой подвеской в виде сердца.

Кроме того, стилисты сделали знаменитости макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесли на губы нюдовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили и выпрямили волосы.

Ранее пользователи сети раскритиковали Ким Кардашьян из-за сумки за миллионы рублей. Тогда знаменитость была замечена во время прогулки по Нью-Йорку в черном спортивном костюме, вельветовых сапогах на шпильке и серой шубе. В одной руке она несла огромную сумку Hermès Birkin из крокодиловой кожи, стоимость которой составляет 110 тысяч долларов (9,9 миллиона рублей).