Крымские школьники пожаловались Путину на облезлый спортзал. Через три часа директора спорткомплекса допросили

Директора аварийного спортзала в Крыму допросили после обращения детей к Путину

14 декабря в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным крымские школьники из села Солнечная Долина городского округа Судак пожаловались главе государства на облезлый спортзал.

Через три часа после этого директора аварийного спорткомплекса Богдана Гапона допросили следователи. По данным Telegram-канала Shot, также на допрос были вызваны все сотрудники спортивного зала.

Школьники рассказали о покрытых плесенью стенах и выбитых окнах

Учащиеся из Крыма показали на видео аварийное состояние помещения и рассказали об условиях, в которых им приходится тренироваться. Во время видеообращения дети, одетые в спортивную форму, по цветам напоминающую футболки сборной Аргентины, и с медалями на шеях, выстроились в ряд. Они сообщили президенту, что участвуют как в региональных, так и во всероссийских соревнованиях, доказательством чего служат их награды.

В этом году уже совсем стало невозможно проводить здесь наши тренировки. Ремонта не было более 40 лет, полы давно прогнили, стены покрылись плесенью, окна выбиты, с потолка идет дождь, в здании холоднее, чем на улице крымский школьник

По словам учащегося, власти игнорируют их любые обращения и детям приходится даже в декабре тренироваться на улице.

В ответ на это Путин порассуждал о политике Международного олимпийского комитета (МОК). «Спорт — вне политики», — резюмировал президент. Глава государства также пообещал помочь крымским школьникам с их вопросом. «Точечно эту проблему точно решим», — заключил Путин.

Здание не ремонтировалось десятилетиями

Во время допроса директор зала заявил, что здание было бесхозным со времен, когда Крым входил в состав Украины. Мужчина уточнил, что оно было передано школе 30 ноября, но дети еще не занимались в зале. Глава учреждения подчеркнул, в 2024 году там пройдет ремонт. Он не смог объяснить, как несовершеннолетние проникли в зал, откуда записали видеообращение Путину.

По словам родителей, здание не ремонтировалось около 40 лет и долгие годы было бесхозным. Помещение просили поставить на баланс и отремонтировать, чтобы у детей, которые сейчас тренируются на улице, было место для занятий спортом.

Уточняется, что в 2019 и 2023 годах родители обращались в местную администрацию с просьбой решить вопрос и провести ремонт, однако, по их словам, никаких подвижек не произошло.

Сейчас дети временно тренируются в спортзале местной школы. Но там, как утверждают родители, нельзя играть с мячом, так как помещение только отремонтировали, и сотрудники боятся, что, мячами могут повредить стены и покрытие.

Вопрос детей к Путину из аварийного спортзала назвали пиаром

Советник главы Крыма Олег Крючков, комментируя обращение школьников к президенту, заявил, что полуостров принял спортзал не в лучшем состоянии еще «с украинских времен».

Дети в этом спортзале не занимались, строение аварийное. Тренировки проходили на улице в теплое время, а зимой — в спортзале местной школы. Вид спорта — хоккей на траве. Кто завел детей в здание аварийного спортзала — вопрос к правоохранителям Олег Крючков советник главы Крыма

Чиновник подчеркнул, что ремонтировать помещение решили в следующем году. По мнению Крючкова, кто-то использовал аварийное помещение для пиара и решения собственных проблем.

В свою очередь Следственный комитет России сообщил, что уже организовал проверку на предмет халатности уполномоченных должностных лиц (по части 1 статьи 293 УК РФ).

Руководитель главного СУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил проверить слова спортсменов. Вскоре следователи свяжутся с ребятами и приедут осматривать помещение.

