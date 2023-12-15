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14:53, 15 декабря 2023Россия

Минобороны России рассказало о ходе боев за острова и левый берег Днепра

МО России: попытки ВСУ высадить диверсантов на левом берегу Днепра пресечены

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадить диверсантов на левом берегу и островах Днепра пресечены. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России, подводя недельные итоги боев с ВСУ.

Как рассказали в российском оборонном ведомстве, в боях с армией РФ на херсонском направлении участвовали 35-я, 36-я и 37-я бригады морской пехоты. В ходе отражения атак ВСУ потеряли несколько сотен человек.

«В результате упреждающих действий российских войск ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, 18 автомобилей, 17 лодок, девять орудий полевой артиллерии», — подытожили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что в подконтрольном Киеву городе Херсоне повреждены сразу несколько заводов и предприятий. О поражении объектов рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин

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