Названо любимое видео россиян

Чаще всего россияне делились выпуском «Что было дальше?» с Гуфом и Ярушиным

Социальная сеть «ВКонтакте» назвала любимое видео россиян за 2023 год. Об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру».

Соцсеть опубликовала данные мобильного приложения «VK Видео», которое установили 2,6 миллиона раз с сентября. Месячная аудитория площадки достигла почти 68 миллионов пользователей. Именно здесь вышли такие эксклюзивные шоу, как «Кстати», «Орел и Орел» и «Внутри Лапенко».

Чаще всего россияне делились выпуском шоу «Что было дальше?» с рэпером Гуфом и актером Стасом Ярушиным. Выпуск собрал десятки миллионов просмотров и более 330 тысяч лайков и комментариев.

Также соцсеть поделилась статистикой по сервису «VK Клипы», где можно выкладывать короткие ролики. Ежедневно их смотрят порядка 30 миллионов пользователей, среднесуточное число просмотров с начала года достигло 950 миллионов. Самыми популярными стали клипы тематик: юмор, развлечения, семья, еда, спорт. Больше всего клипов снимали под треки: DVRST — Close Eyes, Джарахов и Markul — Я в моменте, MVTRIIIX & Kingpin Skinny Pimp — CALMNESS.

Ранее стало известно, что в новогоднем шоу «VK под шубой 2» примут участие Баста и Инстасамка. Основная тема шоу — разница во взглядах между поколениями. Оно будет представлять собой музыкальную комедию, которую пользователи смогут увидеть в преддверии Нового года. В основе сюжета — фильм «Карнавальная ночь» режиссера Эльдара Рязанова.