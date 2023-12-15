Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:34, 15 декабря 2023Интернет и СМИ

Раскрыта программа новогоднего шоу «VK под шубой 2»

В новогоднем шоу «VK под шубой 2» примут участие Баста и Инстасамка

Фото: пресс-служба ВК

Программу новогоднего шоу «VK под шубой 2» раскрыли организаторы. Стало известно, что главные роли исполнят известные актеры Сергей Бурунов и Даниил Вахрушев, а среди участников шоу — исполнители Баста, Инстасамка, Стас Михайлов, Эльдар Джарахов и другие. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Основная тема шоу — разница во взглядах между поколениями. Оно будет представлять собой музыкальную комедию, которую пользователи смогут увидеть в преддверии Нового года. В основе сюжета — фильм «Карнавальная ночь» режиссера Эльдара Рязанова. Герои шоу — режиссеры Кабачков (Сергей Бурунов) и Рязанцев (Даниил Вахрушев), имея разные взгляды, вынуждены заниматься совестными съемками фильмам. В результате молодые артисты объединяются с признанными звездами и исполняют новые версии популярных хитов.

Нам приятно нести праздник и новогоднее настроение в дом каждого нашего зрителя. В прошлом году шоу "VK под шубой" посмотрели 35 млн раз. Мы решили вновь объединить артистов самой разной величины и сделать яркое представление. В новом фильме вы сможете увидеть популярных актеров, начинающих и признанных звёзд музыкальной сцены, необычные роли и дуэты, юмор и драму

Константин Сидорковдиректор музыкальных и событийных проектов VK

В дуэты объединятся рэпер Баста и певец Лев Лещенко, которые вместе исполнят песню «Нам не жить друг без друга», а блогер Эльдар Джарахов и певец Филипп Киркоров споют «Лесного оленя».

Премьера шоу состоится 29 декабря в 20:24 на платформе VK Видео. 30 декабря «VK под шубой» можно будет увидеть на телеканале НТВ.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Алимпиева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Европа согласовала новый пакет санкций против России. В это время выступавшего против канцлера Австрии не было в зале

      В Москве нашли пролежавшую месяцы мумию дочери советского авиаконструктора

      Охранника брянской гимназии поместили под домашний арест

      Обнаружен опасный для здоровья долгий грипп

      Берег российской реки стал похож на планету из «Интерстеллара»

      На Украине получила повреждения ТЭС

      Стало известно местонахождение Навального

      Раскрыта программа новогоднего шоу «VK под шубой 2»

      Метеоролог высказался о погоде в Москве на Новый год

      Пробившая крышу психиатрической больницы в России ветка едва не задела пациентов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости