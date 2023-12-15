Раскрыта программа новогоднего шоу «VK под шубой 2»

В новогоднем шоу «VK под шубой 2» примут участие Баста и Инстасамка

Программу новогоднего шоу «VK под шубой 2» раскрыли организаторы. Стало известно, что главные роли исполнят известные актеры Сергей Бурунов и Даниил Вахрушев, а среди участников шоу — исполнители Баста, Инстасамка, Стас Михайлов, Эльдар Джарахов и другие. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Основная тема шоу — разница во взглядах между поколениями. Оно будет представлять собой музыкальную комедию, которую пользователи смогут увидеть в преддверии Нового года. В основе сюжета — фильм «Карнавальная ночь» режиссера Эльдара Рязанова. Герои шоу — режиссеры Кабачков (Сергей Бурунов) и Рязанцев (Даниил Вахрушев), имея разные взгляды, вынуждены заниматься совестными съемками фильмам. В результате молодые артисты объединяются с признанными звездами и исполняют новые версии популярных хитов.

Нам приятно нести праздник и новогоднее настроение в дом каждого нашего зрителя. В прошлом году шоу "VK под шубой" посмотрели 35 млн раз. Мы решили вновь объединить артистов самой разной величины и сделать яркое представление. В новом фильме вы сможете увидеть популярных актеров, начинающих и признанных звёзд музыкальной сцены, необычные роли и дуэты, юмор и драму Константин Сидорков директор музыкальных и событийных проектов VK

В дуэты объединятся рэпер Баста и певец Лев Лещенко, которые вместе исполнят песню «Нам не жить друг без друга», а блогер Эльдар Джарахов и певец Филипп Киркоров споют «Лесного оленя».

Премьера шоу состоится 29 декабря в 20:24 на платформе VK Видео. 30 декабря «VK под шубой» можно будет увидеть на телеканале НТВ.