Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:33, 15 декабря 2023Мир

Названы последствия для Франции в случае вхождения Украины в Евросоюз

Политик Марешаль: вступление Украины в ЕС подорвет французскую сельхозотрасль

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Последствия для Франции в случае вхождения Украины в Евросоюз (ЕС) назвала вице-президент французской правой партии «Отвоевание» (Reconquete) Марион Марешаль. По ее мнению, это подорвет французскую сельскохозяйственную отрасль, заявила она в эфире телеканала LCI.

«Особенность Украины в том, что она является сельскохозяйственным гигантом», — сказала политик, отметив, что ее интеграция в ЕС принесет большие убытки для французских агропромышленников.

Экс-депутат добавила, что в случае интеграции Украины в ЕС французские фермеры будут терять около 20 процентов выделенного им бюджета, что, по ее мнению, существенно. Она напомнила, что фермеры протестуют в стране уже три недели из-за того, что не знают, как выживать дальше. Марешаль уточнила, что страна импортирует слишком много агропродукции в ущерб собственному производству.

Ранее французские фермеры вывалили навоз перед правительственным зданием: этот шаг был сделан в знак протеста из-за роста цен на сырье.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Алимпиева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Книги Акунина и Быкова начали снимать с продажи. Писатели поддержали ВСУ и были не против атак на Россию

      В Госдуме объяснили рост долгов других стран перед Россией

      В Германии заявили о провале поездки Зеленского в Вашингтон

      Лавров рассказал о проблемах Запада в поиске денег для Киева

      Невеста чуть не задохнулась на свадьбе из-за шутки гостей и попала на видео

      Россиянин угрожал бывшей жене и попал в колонию на семь лет

      В МИД назвали причину усложнения условий для переговоров России и Украины

      Качающийся на качелях в сугробе российский детсадовец попал на видео

      Лавров призвал Запад осознать тупиковость развязанного им конфликта на Украине

      Бывший муж дочери экс-депутата Госдумы предупредил Круза о ее любви к роскоши

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости