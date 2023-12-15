Названы последствия для Франции в случае вхождения Украины в Евросоюз

Политик Марешаль: вступление Украины в ЕС подорвет французскую сельхозотрасль

Последствия для Франции в случае вхождения Украины в Евросоюз (ЕС) назвала вице-президент французской правой партии «Отвоевание» (Reconquete) Марион Марешаль. По ее мнению, это подорвет французскую сельскохозяйственную отрасль, заявила она в эфире телеканала LCI.

«Особенность Украины в том, что она является сельскохозяйственным гигантом», — сказала политик, отметив, что ее интеграция в ЕС принесет большие убытки для французских агропромышленников.

Экс-депутат добавила, что в случае интеграции Украины в ЕС французские фермеры будут терять около 20 процентов выделенного им бюджета, что, по ее мнению, существенно. Она напомнила, что фермеры протестуют в стране уже три недели из-за того, что не знают, как выживать дальше. Марешаль уточнила, что страна импортирует слишком много агропродукции в ущерб собственному производству.

Ранее французские фермеры вывалили навоз перед правительственным зданием: этот шаг был сделан в знак протеста из-за роста цен на сырье.