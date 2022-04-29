Фермеры вывалили навоз перед зданием правительства во французском городе

Фермеры вывалили кузов навоза перед зданием правительства на акции протеста во Франции

Французские фермеры вывалили навоз перед правительственным зданием: этот шаг был сделан в знак протеста из-за роста цен на сырье. Кадры с места событий опубликованы в YouTube, утверждается, что они сделаны в городе По на юге страны.

Протесты прошли 28 апреля, сообщает портал Crisis24. Фермеры совершили шествие через весь центр города и завершили его у здания префектуры, перед которым и вывалили кузов навоза. У здания местного правительства собралось несколько сотен человек.

27 апреля сообщалось, что президента Франции Эммануэля Макрона закидали помидорами во время его встречи с жителями муниципалитета Суржи под Парижем. Судя по кадрам, томаты полетели в Макрона, когда политик находился в центре большой толпы, окруженный телохранителями. Охранники сразу же закрыли собой президента Франции и раскрыли над его головой зонт.