Украине предрекли скорое поражение в конфликте с Россией без помощи Запада

GT: Украина без внешней помощи непременно потерпит поражение в конфликте с РФ

Украина без помощи Запада непременно потерпит поражение в конфликте с Россией. С таким прогнозом выступил профессор института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун, комментируя выступление президента России Владимира Путина во время прямой линии и пресс-конференции, пишет издание Global Times (GT).

«Без внешней помощи Украина однозначно проиграет России. Это базовые рациональные умозаключения», — отметил он.

По словам эксперта, помощь западных стран Киеву, скорее всего, продолжится, но масштабы могут значительно уменьшиться. Судьба Украины зависит не от нее самой, а от внутренней политики Соединенных Штатов.

Ли Хайдун подчеркнул, что, учитывая неоднородность мнений в некоторых странах насчет военной помощи Украине, конфликт может в итоге привести к расколу внутри Запада.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация президента США Джо Байдена по-прежнему ожидает, что к концу 2023 года больше не сможет помогать Киеву без решения американского Конгресса по выделению новых средств

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины совершают поездки за рубеж для того, чтобы клянчить помощь и показать, что у Вооруженных сил Украины есть шансы на успех.

