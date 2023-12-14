Путин описал политику властей Украины словами «ездят и клянчят»

Путин: власти Украины ездят и клянчат, чтобы показать шансы ВСУ на успех

Власти Украины совершают поездки за рубеж для того, чтобы клянчить помощь и показать, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть шансы на успех. Так президент объяснил политику Киева в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция «Итогов года с Владимиром Путиным» доступна в Rutube-канале «России 1».

«Подход, видимо, такой, пока ездят и клянчат. [Им] нужно показать, что у Вооруженных сил Украины есть шансы во что бы то ни стало добиться, любой ценой, не считаясь с потерями, какого-то успеха в рамках так называемого контрнаступления», — сказал российский лидер.

Он добавил, что Киев ведет боевые действия на херсонском направлении только по политическим причинам. По его словам, украинские власти стремятся выклянчить дополнительные средства на содержание страны и военную составляющую.

Ранее Путин заявил, что мир с Киевом будет тогда, когда Россия достигнет своих целей. Он напомнил, что цели специальной военной операции остаются неизменными, а именно денацификация, демилитаризация и нейтральный статус Украины.