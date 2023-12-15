Опра Уинфри раскрыла свой секрет похудения

69-летняя телеведущая Уинфри призналась, что похудела с помощью препаратов

Американская телеведущая Опра Уинфри призналась, что вопреки своим предыдущим заявлениям все-таки пользовалась препаратами для похудения. Свой секрет стройности она раскрыла в беседе с изданием People.

Уинфри отметила, что 25 лет терпела насмешки над своей фигурой и постоянно винила себя за отсутствие силы воли. «Я ужинаю в четыре часа вечера, выпиваю тонну воды днем, придерживаюсь здорового образа жизни. Я переживала, стоит ли принимать лекарства для снижения веса, считала, что мне нужно полагаться только на силу воли. Сейчас я так больше не думаю», — сказала она.

По словам 69-летней телеведущей, она избавилась от стыда перед приемом таких препаратов и теперь принимает их по рецепту. До желаемого веса в 72 килограмма ей осталось сбросить еще три килограмма. «Я использую их, когда чувствую, что это нужно, чтобы предотвратить скачки веса. Тот факт, что у меня есть подписанный врачом рецепт для поддержания веса и здоровья, ощущается как облегчение, дар, не что-то, что нужно прятать из-за боязни насмешки», — заверила она. С помощью каких именно препаратов похудела Уинфри, неизвестно.

Ранее Уинфри назвала причину, заставившую ее отказаться от инъекций лекарства для диабетиков Ozempic, которое используют для уменьшения веса. По словам телеведущей, она считает похудение с этим препаратом подозрительно легким путем достижения цели.