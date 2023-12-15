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16:34, 15 декабря 2023Забота о себе

Опра Уинфри раскрыла свой секрет похудения

69-летняя телеведущая Уинфри призналась, что похудела с помощью препаратов

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Американская телеведущая Опра Уинфри призналась, что вопреки своим предыдущим заявлениям все-таки пользовалась препаратами для похудения. Свой секрет стройности она раскрыла в беседе с изданием People.

Уинфри отметила, что 25 лет терпела насмешки над своей фигурой и постоянно винила себя за отсутствие силы воли. «Я ужинаю в четыре часа вечера, выпиваю тонну воды днем, придерживаюсь здорового образа жизни. Я переживала, стоит ли принимать лекарства для снижения веса, считала, что мне нужно полагаться только на силу воли. Сейчас я так больше не думаю», — сказала она.

По словам 69-летней телеведущей, она избавилась от стыда перед приемом таких препаратов и теперь принимает их по рецепту. До желаемого веса в 72 килограмма ей осталось сбросить еще три килограмма. «Я использую их, когда чувствую, что это нужно, чтобы предотвратить скачки веса. Тот факт, что у меня есть подписанный врачом рецепт для поддержания веса и здоровья, ощущается как облегчение, дар, не что-то, что нужно прятать из-за боязни насмешки», — заверила она. С помощью каких именно препаратов похудела Уинфри, неизвестно.

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Ранее Уинфри назвала причину, заставившую ее отказаться от инъекций лекарства для диабетиков Ozempic, которое используют для уменьшения веса. По словам телеведущей, она считает похудение с этим препаратом подозрительно легким путем достижения цели.

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      Александра Лисица
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