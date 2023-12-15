Опубликованы фото роскошного самолета Ким Кардашьян за 150 миллионов долларов

Самолет телезвезды Ким Кардашьян за 150 миллионов долларов обшили кашемиром

Американская телезвезда Ким Кардашьян показала детали своего роскошного самолета. Снимки из нового выпуска реалити The Kardashians опубликованы на сайте издания Page Six.

Речь идет о личном джете Gulfstream, который бизнесвумен приобрела в 2022 году за 95 миллионов долларов (8,5 миллиарда рублей), однако после всех преобразований конечная стоимость самолета составила 150 миллионов долларов (13,4 миллиарда рублей). Известно, что в итоге самолет получил название Kim Air.

На размещенных фото видно, что все поверхности джета обшили белым кашемиром, а древесину сделали светлой. Кроме того, в самолете оборудовали две ванных в передней и хвостовой части, а также разместили зарядное устройство для телефона у каждого сиденья. «Я хотела, чтобы самолет был продолжением меня и моего дома», — заявила она.

В июле Ким Кардашьян заметили с бриллиантом за 183 миллиона рублей. Предпринимательница появилась на публике в наряде белого цвета, который состоял из кроп-топа и облегающей юбки длины макси. Среди прочего она надела ремень с бриллиантом из ассортимента ювелирного дома Messika стоимостью два миллиона долларов.