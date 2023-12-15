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17:22, 15 декабря 2023Ценности

Опубликованы фото роскошного самолета Ким Кардашьян за 150 миллионов долларов

Самолет телезвезды Ким Кардашьян за 150 миллионов долларов обшили кашемиром

Фото: @kimkardashian

Американская телезвезда Ким Кардашьян показала детали своего роскошного самолета. Снимки из нового выпуска реалити The Kardashians опубликованы на сайте издания Page Six.

Речь идет о личном джете Gulfstream, который бизнесвумен приобрела в 2022 году за 95 миллионов долларов (8,5 миллиарда рублей), однако после всех преобразований конечная стоимость самолета составила 150 миллионов долларов (13,4 миллиарда рублей). Известно, что в итоге самолет получил название Kim Air.

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На размещенных фото видно, что все поверхности джета обшили белым кашемиром, а древесину сделали светлой. Кроме того, в самолете оборудовали две ванных в передней и хвостовой части, а также разместили зарядное устройство для телефона у каждого сиденья. «Я хотела, чтобы самолет был продолжением меня и моего дома», — заявила она.

В июле Ким Кардашьян заметили с бриллиантом за 183 миллиона рублей. Предпринимательница появилась на публике в наряде белого цвета, который состоял из кроп-топа и облегающей юбки длины макси. Среди прочего она надела ремень с бриллиантом из ассортимента ювелирного дома Messika стоимостью два миллиона долларов.

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      Майя Пономаренко
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